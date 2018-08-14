Во Львовской области столкнулись два грузовика, есть погибший

Также пострадал один человек

Сегодня, 14 августа, во Львовской области столкнулись два грузовика, в результате чего один из водителей погиб на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Авария произошла около 15 часов 30 минут дня в Бродовском районе на автодороге Киев - Чоп. Возле села Суходолы столкнулись два грузовика, которые перевозили стройматериалы и ткани.

"В результате ДТП водитель одного из автомобилей погиб на месте происшествия. Его личность устанавливается. Водитель другого транспортного средства, 24-летний житель Ровенской области, доставлен в больницу для обследования и оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, что в Англии перевернулся пассажирский автобус, пострадали более 40 человек. Среди раненых семеро детей. Работникам спасательной службы пришлось специальными приспособлениями разрезать автобус, чтобы достать из салона двух человек.

Также 13 августа в Голосеевском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей. Грузовик "КамАЗ" ударил грузовик Renault, в связи с чем водитель не справился с управлением и его занесло во двор частного дома, где в это время играли дети. От удара грузовик снес железные ворота и бетонный забор. В ДТП пострадала маленькая девочка.