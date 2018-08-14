В Англии перевернулся пассажирский автобус, пострадали более 40 человек

Новости Происшествия 14.08.2018 - 05:52
Фото: авария в графстве Кент (twitter.com/SkyNews)
Фото: авария в графстве Кент (twitter.com/SkyNews)

Среди пострадавших в аварии - 7 детей

В результате аварии пасажирського автобуса в Англии пострадал 41 человек. Автобус с пасажирами перевернулся в графстве Кент, передает Sky News со ссылкой на медицинскую службу.

Как сообщили медики в скорой помощи, среди раненных семеро детей. Сотрудникам спасательной службы пришлось специальными приспособлениями разрезать автобус, чтобы достать из салона двух человек.

"Среди десятков пострадавших трое человек получили серьезные травмы, а ряд других были доставлены в больницу с незначительными травмами", - отмечается в сообщении.

В Англии перевернулся пассажирский автобус, пострадали более 40 человек

Вскоре медики также сообщили, что на месте происшествия была беременная женщина, которая родила мальчика прямо на месте аварии.

Напомним, как сообщало РБК-Украина 13 августа 2018 года, в Перу пассажирский автобус сорвался с дороги и упал в овраг с высоты 100 метров. В результате погибли 15 человек.

Добавим, что 13 августа в Голосеевском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей. Грузовик "КамАЗ" ударил грузовик Renault, из-за чего водитель не справился с управлением и его занесло во двор частного дома, где в это время играли дети. От удара грузовик снес железные ворота и бетонный забор. В ДТП пострадала годовалая девочка.

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