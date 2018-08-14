В Львівській області зіткнулись дві вантажівки, є загиблий

Також постраждала одна людина

Сьогодні, 14 серпня, в Львівській області зіткнулись дві вантажівки, внаслідок чого один із водіїв загинув на місці події. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Львівській області.

Аварія сталась близько 15 години 30 хвилин дня у Бродівському районі на автодорозі Київ - Чоп. Неподалік села Суходоли зіткнулися дві вантажівки, котрі транспортували будматеріали та тканини.

"Внаслідок ДТП водій одного з автомобілів загинув на місці події. Його особа встановлюється. Водій іншого транспортного засобу, 24-річний житель Рівненської області, доставлений у лікарню для обстеження та надання медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

На місці працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, що в Англії перекинувся пасажирський автобус, постраждали понад 40 осіб. Серед поранених семеро дітей. Працівникам рятувальної служби довелося спеціальними пристосуваннями розрізати автобус, щоб дістати з салону двох осіб.

Також 13 серпня в Голосіївському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю семи автомобілів. Вантажівка "КамАЗ" вдарила вантажівку Renault, у зв'язку з чим водій не впорався з керуванням і його занесло у двір приватного будинку, де в цей час гралися діти. Від удару вантажівка знесла залізні ворота і бетонний паркан. У ДТП постраждала однорічна дівчинка.