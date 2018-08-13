В Киеве столкнулись семь автомобилей, пострадал ребенок

ДТП произошло в Голосеевском районе

В Голосеевском районе Киева произошло двойное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием семи автомобилей. Об этом сообщают "Вартові Еспресо".

Сообщается, что грузовик "КамАЗ" ударил грузовик Renault, из-за чего водитель не справился с управлением и его занесло во дворе частного дома, где в это время играли дети. От удара грузовик снес железные ворота и бетонный забор.

Когда на место происшествия приехали патрульные для того, чтобы оформить ДТП, на их глазах и на том же месте произошла еще одна авария с участием четырех легковых автомобилей и фуры DAF, которая задела Lada Kalina, Chevrolet, Renault и BMW. Машины разбросало на несколько десятков метров. В ДТП пострадала годовалая девочка.

Фото (espreso.tv)

Напомним, сегодня сообщалось, что в Деснянском районе Киева автомобиль в результате дорожно-транспортного происшествия влетел в толпу людей. По информации полиции, на перекрестке произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пять человек, среди них - 6-летняя девочка, из салонов автомобилей с телесными повреждениями доставлены в больницу.