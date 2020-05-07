Во Львовской области силовики разоблачили пограничника на сбыте наркотиков

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Пограничнику грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет

Во Львовской области силовики разоблачили пограничника патрульной службы Львовского пограничного отряда на сбыте наркотиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Как сообщается, 21-летнего инспектора заподозрили в распространении наркотических средств среди знакомых. После тщательной проверки информация подтвердилась.

"Правоохранители задержали фигуранта прямо во время продажи марихуаны. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. За криминальные сделки с наркотиками задержанному грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее СБУ пресекла попытку ввоза в Украину партии наркотиков на 200 млн гривен. Наркотики пытались ввезти из Южной Америки через порт "Южный".

РБК-Украина также писало, что в Киеве разоблачили наркосиндикат с рекордной партией метадона. Одним из организаторов группировки является бывший правоохранитель.

Также сообщалось, что коронавирус негативно влияет на мировую торговлю наркотиками, парализуя экономику, закрывая границы и разрывая цепочки поставок з Китая, на которые наркоторговцы полагаются. Один из основных поставщиков сырья для наркотиков, который закрылся, находится в Ухане.