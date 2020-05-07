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У Львівській області силовики викрили прикордонника на збуті наркотиків

Новини » Надзвичайні події     07.05.2020 - 10:58
У Львівській області силовики викрили прикордонника на збуті наркотиків
Фото: прикордонники (dn.gov.ua.jpg)

Прикордоннику загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років

У Львівській області силовики викрили прикордонника патрульної служби Львівського прикордонного загону на збуті наркотиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляється, 21-річного інспектора запідозрили у розповсюдженні наркотичних засобів серед знайомих. Після ретельної перевірки інформація підтвердилася.

"Фігуранта правоохоронці затримали прямо під час продажу марихуани. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За кримінальні оборудки з наркотиками затриманому загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше СБУ присікла спробу ввезення в Україну партії наркотиків на 200 млн гривень. Наркотики намагалися ввезти з Південної Америки через порт "Південний".

РБК-Україна також писало, що в Києві викрили наркосиндикат з рекордною партією метадону. Одним з організаторів угруповання є колишній правоохоронець.

Також повідомлялося, що коронавірус негативно впливає на світову торгівлю наркотиками, паралізуючи економіку, закриваючи кордони та розриваючи ланцюжки поставок з Китаю, на які наркоторговці покладаються. Один з основних постачальників сировини для наркотиків, який закрився, розташований в Ухані.

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