ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Минэнерго разблокировало выплату зарплат шахтерам: сколько потратят из госбюджета

Новина українською → Киев, Понедельник 15 марта 2021 15:21
Минэнерго разблокировало выплату зарплат шахтерам: сколько потратят из госбюджета Фото: шахтер (Andrew Burton/Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Руководство Министерства энергетики подписало ряд приказов, обеспечивающих финансирование работы энергосектора из государственного бюджета Украины. В частности, будут профинансированы выплаты заработной платы работникам угледобывающих предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

По данным пресс-службы, подписані приказы об утверждении паспортов бюджетных программ, обеспечивающие:

  • выплаты зарплат шахтерам (более 3 млрд грн на 2021 год, включительно с финансированием работ на шахте 10 Нововолынская);
  • финансирование шахт, которые находятся в состоянии ликвидации, а также шахты "Надежда" (более 1 млрд грн);
  • финансирование горноспасательные мероприятия на угледобывающих предприятиях (340 млн грн);
  • физическая защита ядерных установок и ядерных материалов (42 млн грн);
  • финансирование государственной программы "теплых" кредитов (150 млн грн)

Как отметили в пресс-службе, разблокирование стало возможным благодаря закону, который наделил исполняющих обязанности министра возможностью полноценно реализовывать функции министра, в том числе и в вопросах финансирования.

До принятия этого закона действовал ряд ограничений для исполняющего обязанности министра. В частности, не было полномочий подписывать бюджетные программы. Это, в свою очередь, блокировало финансирование зарплат и других мероприятий в отрасли за счет госбюджета.

Напомним, закон о возвращении широких полномочий исполняющим обязанности министров вступил в силу 6 марта.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Владимир Зеленский на встрече с руководством фракции "Слуга народа" пригрозил роспуском парламента. Причиной этого стал законопроект о госслужащих. Глава государства хотел, чтобы документ был принят с его предложениями.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Минэнерго Госбюджет шахтеры
NEWS
"Суд в смартфоне": Зеленский инициирует электронный документооборот в уголовном процессе
"Суд в смартфоне": Зеленский инициирует электронный документооборот в уголовном процессе
DAILY
Под замок. Могут ли Украину вновь закрыть на "локдаун"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Под замок. Могут ли Украину вновь закрыть на "локдаун"