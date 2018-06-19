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Во Львовской области СБУ анонсировала антитеррористические учения

НовостиОбщество    19.06.2018 - 12:58
Фото: учения СБУ (facebook.com/SBULviv)
Фото: учения СБУ (facebook.com/SBULviv)

На отдельных территориях во время антитеррористических учений во Львовской области могут ввести особый режим

Во Львовской области в течение 20-22 июня 2018 Служба безопасности Украины (СБУ) проводить антитеррористические тактико-специальные учения. Об этом говорится в сообщении облуправления СБУ в Facebook.

Отмечается, что учения будут проходить в нескольких локациях Самборского района и ряде населенных пунктов области.

"Отработки силовиками учебных задач будет происходить в условиях, приближенных к реальным, что предполагает привлечение спецтехники и вооруженных правоохранителей. В рамках обучения на отдельных территориях также возможно временное введение особого режима передвижения людей и транспортных средств", - сообщили в СБУ.

В облуправлении СБУ призвали жителей Львовской области сохранять спокойствие в связи с предполагаемым сосредоточением военных и спецназовцев. Также граждан просят реагировать на требования правоохранителей по проверке документов, удостоверяющих личность, досмотра личных вещей, возможного временного ограничения или запрет движения транспорта и пешеходов и тому подобное.

 

#Анонс!!! До уваги мешканців Львівщини! 20-22 червня на Львівщині #СБУ проводитиме планові антитерористичні...

Опубліковано Управління Служби безпеки України у Львівській області 19 червня 2018 р.

Напомним, в ходе учений "Северная крепость", что проходят в Черниговской области, сегодня утром, 19 июня 2018 года, резервист покончил с собой.

СБУ провела масштабные международные антитеррористические учения в Черновицкой области Россия начала масштабные военные учения на границе с Украиной и в Крыму
Теги публикации: учения  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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