На навчаннях у Чернігівській області резервіст покінчив із собою

За вказаним фактом проводиться розслідування

На навчаннях "Північна фортеця", що проходять у Чернігівській області, сьогодні вранці, 19 червня 2018 року, резервіст покінчив із собою. Про це йдеться у повідомленні оперативного командування "Північ" у Facebook.

"На жаль, сьогодні вранці на території наметового містечка навчань "Північна фортеця" сталася сумна подія: помер чоловік, який напередодні ввечері приїхав на навчання. Трагедія сталася близько 4.15 ранку. Попередній висновок службового розслідування - самогубство", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, резервісти та командир підрозділу, які ночували з загиблим в одній палатці, повідомили, що чоловік прибув у табір вчора ввечері, 18 червня, на вечері і під час сну поводився спокійно.

Наразі за вказаним фактом проводиться розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у районі проведення операції об’єднаних сил минулої доби, 18 червня, бойовики 28 разів порушували режим припинення вогню, поранено двох українських військовослужбовців.