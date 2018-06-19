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На навчаннях у Чернігівській області резервіст покінчив із собою

НовиниНадзвичайні події    19.06.2018 - 12:26
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

За вказаним фактом проводиться розслідування

На навчаннях "Північна фортеця", що проходять у Чернігівській області, сьогодні вранці, 19 червня 2018 року, резервіст покінчив із собою. Про це йдеться у повідомленні оперативного командування "Північ" у Facebook.

"На жаль, сьогодні вранці на території наметового містечка навчань "Північна фортеця" сталася сумна подія: помер чоловік, який напередодні ввечері приїхав на навчання. Трагедія сталася близько 4.15 ранку. Попередній висновок службового розслідування - самогубство", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, резервісти та командир підрозділу, які ночували з загиблим в одній палатці, повідомили, що чоловік прибув у табір вчора ввечері, 18 червня, на вечері і під час сну поводився спокійно.

Наразі за вказаним фактом проводиться розслідування.

 
Опубліковано Оперативне командування "Північ" 19 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у районі проведення операції об’єднаних сил минулої доби, 18 червня, бойовики 28 разів порушували режим припинення вогню, поранено двох українських військовослужбовців.

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Теги публікації: учения, самоубийство, Черниговская область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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