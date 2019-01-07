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Во Львовской области пятый приход УПЦ МП перешел к Единой церкви

Новости » Общество    07.01.2019 - 02:18
Во Львовской области пятый приход УПЦ МП перешел к Единой церкви
Фото: церковь Параскевы Пятницы в селе Каров (из открытых источников)

Соответствующее решение приняла церковная община церкви Параскевы Пятницы села Каров Сокальского района

Во Львовской области община церкви святой великомученицы Параскевы Пятницы в селе Каров Сокальского района приняла решение перейти из Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) к поместной Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил депутат Сокальского районного совета Олег Кожушко, передает РБК-Украина со ссылкой на Zaxid.net.

Депутат рассказал, что соответствующее решение церковная община приняла в воскресенье, 6 января.

Таким образом, Каровский приход Московского патриархата станет уже пятым во Львовской области, который перейдет к ПЦУ.

Накануне такие же решения согласовали крупнейший храм УПЦ МП во Львовской области - церковь Петра и Павла в Жолкве, а также церкви в селах Пищаны и Верчаны (Стрыйский р-н) и г. Угнев (Сокальский р-н).

Кожушко сообщил, что настоятель церкви в селе Каров Мирослав Кинас поддержал решение прихожан о переходе к ПЦУ.

Всего во Львовской области 60 общин УПЦ МП.

Напомним, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что верит в объединение всех православных церквей вокруг Православной церкви Украины.

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