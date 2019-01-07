У Львівській області п'ята парафія УПЦ МП перейшла до Єдиної церкви

Фото: церква Параскеви П'ятниці у селі Карів (з відкритих джерел)

Відповідне рішення ухвалила церковна громада церкви Параскеви П'ятниці села Карів Сокальського району

У Львівській області громада церкви святої великомучениці Параскеви П'ятниці у селі Карів Сокальського району ухвалила рішення перейти з Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) до помісної Православної церкви України (ПЦУ). Про це повідомив депутат Сокальської районної ради Олег Кожушко, передає РБК-Україна з посиланням на Zaxid.net.

Депутат розповів, що відповідне рішення церковна громада ухвалила у неділю, 6 січня.

Таким чином, Карівська парафія Московського патріархату стане вже п’ятою на Львівщині, що перейде до ПЦУ.

Напередодні такі ж рішення погодили найбільший храм УПЦ МП у Львівській області - церква Петра і Павла у Жовкві, а також церкви у селах Піщани та Верчани (Стрийський р-н) та м. Угнів (Сокальський р-н).

Кожушко повідомив, що настоятель церкви у селі Карів Мирослав Кінас підтримав рішення парафіян про перехід до ПЦУ.

Загалом на Львівщині 60 громад УПЦ МП.

Нагадаємо, митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що вірить у об’єднання всіх православних церков навколо Православної церкви України.