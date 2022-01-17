ru ua
Пн, 17 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Львівській області пройдуть навчання за стандартами НАТО

Новость на русском →
Львівська область, Понеділок 17 січня 2022 00:09
У Львівській області пройдуть навчання за стандартами НАТО Фото: у Львівській області пройдуть навчання за стандартами НАТО (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

У лютому в Україні стартують військові навчання за стандартами НАТО за участю тренерів з країн Альянсу. Маневри пройдуть у Львівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Держприкордонслужбу.

У Львівській області завершилася Головна конференція з планування навчання підрозділів в рамках Об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки - Україна (JMTG-U).

У ній взяли участь понад 30 представників ДПС та Збройних сил України та США. Вони обговорили тренування прикордонної комендатури швидкого реагування Білгород-Дністровського загону і бригади ЗСУ і вирішили, що маневри почнуться в першій декаді лютого і триватимуть до початку квітня.

"Цього року бійців навчатимуть українські інструктори за допомогою спостерігачів-тренерів зі збройних сил країн НАТО. Підготовка буде проводитися з використанням імітаційної системи моделювання бойових дій типу JCATS", - повідомили в ДПСУ.

Метою навчань є отримання українськими військовими кращого рівня взаємодії між складовими сектору безпеки України та сумісності з військовими підрозділами країн Північноатлантичного альянсу.

Раніше ми писали, що у НАТО заявили про готовність обговорювати з Росією скорочення озброєнь

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Львівська область
NEWS
За порушення - штраф. В Україні встановлено місця, де не можна курити (повний список)
За порушення - штраф. В Україні встановлено місця, де не можна курити (повний список)
DAILY
Заручники Росії, боргів та газу. Які ризики та виклики стоять перед економікою України
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Заручники Росії, боргів та газу. Які ризики та виклики стоять перед економікою України