Во Львовской области произошло землетрясение

Во Львовской области в селе Станиславчик произошло землетрясение магнитудой 2 балла. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Сообщается, что землетрясение было неощутимо и из населенных пунктов информация не поступала.

"По шкале интенсивности MSK-64 - неощущаемое землетрясение - от 0-2 балла. Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей; сотрясения земли обнаруживаются и регистрируются только сейсмографами", - говорится в сообщении.

Напомним, в Албании произошло сильное землетрясение. В результате землетрясения магнитудой 6,4 близ города Дуррес разрушились несколько зданий. Впоследствии было еще два землетрясения в этой стране. По последним данным погибли 48 человек.

РБК-Украина писало, что во Франции в понедельник, 11 ноября, состоялся сильное землетрясение, в результате которого как минимум трое человек получили незначительные повреждения.

Ранее РБК-Украина писало, что в Иране в пятницу, 8 ноября, произошло землетрясение магнитудой 5,8. В результате четыре человека погибли, еще 70 получили ранения.

РБК-Украина писало, что на юго-западе Китая в Гуанси-Чжуанском автономном районе землетрясение магнитудой 5,2. Один человек в результате погиб.