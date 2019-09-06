Во Львовской области произошло ДТП с микроавтобусом, есть пострадавшие

Во Львовской области на автодороге "Жовква-Ковель" произошло столкновение грузовика и микроавтобуса, в результате чего пострадали 6 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

По предварительным данным правоохранителей, в четверг, 5 сентября, около 11:00 в Сокольском районе произошло столкновение грузовика Volvo и микроавтобуса Peugeot. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и 5 пассажиров микроавтобуса.

Отмечается, что на данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося, а также решается вопрос квалификации ДТП.

Напомним, вечером 4 сентября на автодороге "Киев-Чоп" во Львовской области произошло столкновение двух автомобилей и пассажирского автобуса, в результате чего погиб один человек и еще 14 пострадали. На месте происшествия погиб водитель одного из автомобилей. Также в результате ДТП пострадали 12 детей в возрасте от 10 до 12 лет и двое водителей автобуса.

РБК-Украина писало, что на Харьковском шоссе в Киеве произошло столкновение двух автомобилей и маршрутки. В результате в ДТП пострадал водитель одного из легковых автомобилей, который загорелся от столкновения.

Кроме того, в Одесской области произошло ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля, в результате чего пострадали пять человек, среди них - 2 ребенка.