ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Одесской области в ДТП с маршруткой пострадали 5 человек

Новости » Происшествия    03.09.2019 - 15:09
В Одесской области в ДТП с маршруткой пострадали 5 человек
Фото: место происшествия (od.npu.gov.ua)

Среди пострадавших мальчик и девочка в возрасте одного и двух лет

В Одесской области в Измаильском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки и микроавтобуса, в результате чего пострадали пять человек, среди них - двое детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Как сообщается, ДТП произошло 3 сентября на выезде из города Измаил около 10 часов.

Предварительно установлено, что 57-летний водитель Renault Master не выполнил требование дорожного знака и не предоставил преимущество в движении 44-летнему водителю Audi A6. В результате столкновения с различными телесными повреждениями госпитализированы пятеро пассажиров, среди которых мальчик и девочка в возрасте одного и двух лет.

Сведенья по данному факту были внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Фото: место происшествия (od.npu.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 3 сентября на трассе по направлению к Николаеву в районе Новой Одессы пассажирский Mercedes-Benz въехал в багажник полицейского авто Toyota Prius. В результате удара Prius съехал с трассы в кювет.

Кроме того, в результате столкновения грузовика и маршрутного автобуса во Львовской области получили телесные повреждения более 10 человек. На момент ДТП в салоне автобуса находились 24 человека.

В Николаевской области автобус снес с трассы патрульный Prius Во Львовской области в ДТП с маршруткой пострадали более 10 человек
Новости Украины ДТПОдессаИзмаил
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь