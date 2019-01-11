В Сумской области на взятке задержали чиновницу ГФС

Фото: изъятые средства (facebook.com/прокуратура-Сумської-області)

Чиновница требовала взятку за уменьшение суммы доначислений налогов

В Сумской области сегодня, 11 января, на взятке задержали чиновника облуправления Государственной фискальной службы (ГФС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Сумской области в Facebook.

Как отмечается, правоохранители задокументировали преступную деятельность начальника одного из отделов управления ГФС в Сумской области. Сообщается, что чиновник после проведения проверки на предприятии требовала у субъекта хозяйствования взятку за уменьшение суммы доначислений налогов.

"11 января 2019 года во время получения 90 тыс. гривен указанное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины, до избрания меры пресечения она будет находиться в Изоляторе временного содержания", говорится в сообщении.

На данный момент решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Напомним, ранее сообщалось о задержании на взятке руководителя одного из структурных подразделений районного отдела Нацполиции в Ровенской области.

Также сообщалось, что во Львовской области на взятке в 21 тыс. гривен задержали председатель одной из районных государственных администраций.