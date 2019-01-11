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В Киеве на взятке задержали сотрудника Минрегиона

Новости » Происшествия    11.01.2019 - 18:35
В Киеве на взятке задержали сотрудника Минрегиона
Фото: изъятые средства (facebook.com/прокуратура-Киевской-области)

За взятку в 5 тыс. долларов чиновник обещал принять положительное решение о предоставлении в аренду помещение госпредприятия

В Киеве сегодня, 11 января, на взятке в 5 тыс. долларов задержали сотрудника Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Киевской области.

Как отмечается, на вымогательстве и получении взятки разоблачили главного специалиста отдела управления государственной собственности ведомства.

"Служащий требовал у субъекта хозяйственной деятельности неправомерную выгоду в сумме 5 тысяч долларов, которую получил через посредника. За указанные средства мужчина обещал принять положительное решение относительно предоставления в аренду помещение государственного предприятия", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются следственные действия, по окончанию которых будут решаться вопросы относительно сообщения задержанному о подозрении по ч.3 ст.368 (Получение взятки) УК Украины и избрания меры пресечения.

В Киеве на взятке задержали сотрудника Минрегиона

Фото: задержание злоумышленника (facebook.com/прокуратура-Киевской-области)

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Сумской области на взятке задержали чиновницу облуправления Государственной фискальной службы.

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Новости Украины Министерство регионального развития и строительствакоррупциявзятка
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