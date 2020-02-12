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У Львівській області поліцейських запідозрили у збуті наркотиків

Новини » Суспільство     12.02.2020 - 15:27
У Львівській області поліцейських запідозрили у збуті наркотиків
Фото: затримання підозрюваних (ssu.gov.ua)

СБУ підозрює заступника начальника одного з райвідділів та його підлеглого

У Львівській області двоє співробітників поліції підозрюються в організації механізму розповсюдження та збуту наркотиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

За даними служби, заступник начальника одного з райвідділів та його підлеглий шляхом погроз та шантажу залучили до незаконної діяльності наркозалежного із судимістю, який мав отримувати наркотики від правоохоронців та розповсюджувати їх.

"Після цього він надавав інформацію про покупців поліцейським, які, зловживаючи службовим становищем, штучно нарощували "результати" роботи відділу", - додали в СБУ.

Зазначається, що правоохоронців було затримано при передачі посереднику амфетаміну та канабісу. Затриманим планується оголосити про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу. У разі доведення вини поліцейським загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Київській області колишні правоохоронці організували нарколабораторію. Зловмисники щомісяця виготовляли до 5 кілограмів метадону та до 10 кг амфетаміну. Екс-поліцейські були затримані. СБУ відкрила провадження за ст. 207 КК України.

Також РБК-Україна писало, що співробітники СБУ блокували канал контрабанди психотропних речовин з однієї з країн Євросоюзу. Незаконну діяльність організували жителі Дніпра.

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