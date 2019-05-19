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Во Львовской области пограничники задержали группу нелегалов

Новости » Происшествия    19.05.2019 - 15:37
Во Львовской области пограничники задержали группу нелегалов
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Пограничники задержали 6 иностранцев

Во Львовской области пограничники и сотрудники полиции задержали 6 иностранцев, которые пытались незаконно пересечь украино-польскую границу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, вблизи села Нагачи пограничники вместе с полицией задержали автомобиль, в котором находились 4 гражданина Турции. Задержанные рассказали, что прибыли в Украину как туристы, но они не смогли объяснить цель своего пребывания.

Пограничники установили, что задержанные граждане Турции пытались незаконно попасть в страны Европейского союза.

Кроме того, еще двое нарушителей были задержаны группой реагирования отдела "Шегини" за 200 метров до государственной границы. Задержанными оказались граждане Ирака.

 

Напомним, ранее в Закарпатской и Львовской областях пограничники задержали 17 нелегальных мигрантов, а также их пособников. Среди задержанных были граждане Турции и Бангладеш.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине за год разоблачили 249 групп нелегальных мигрантов. По словам первого заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина, нелегальная миграция является прибыльным бизнесом, ведь стоимость незаконного транзита одного нелегала через территорию Украины составляет около 3 тыс. долларов.

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