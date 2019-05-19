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У Львівській області прикордонники затримали групу нелегалів

Новини » Надзвичайні події    19.05.2019 - 15:37
У Львівській області прикордонники затримали групу нелегалів
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Прикордонники затримали 6 іноземців

У Львівській області прикордонники та працівники поліції затримали 6 іноземців, які намагалися незаконно перетнути україно-польський кордон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

Як повідомляється, поблизу села Нагачі прикордонники разом з поліцією затримали автомобіль, в якому перебували 4 громадянина Туреччини. Затримані розповіли, що прибули в Україну як туристи, але вони не змогли пояснити мету свого перебування.

Прикордонники встановили, що затримані громадяни Туреччини намагалися незаконно потрапити до країн Європейського союзу.

Крім того, ще двоє порушників були затримані групою реагування відділу "Шегині" за 200 метрів до державного кордону. Затриманими виявилися громадяни Іраку.

 

Нагадаємо, раніше у Закарпатській та Львівській областях прикордонники затримали 17 нелегальних мігрантів, а також їх посібників. Серед затриманих були громадяни Туреччини та Бангладеш.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні за рік викрили 249 груп нелегальних мігрантів. За словами першого заступника голови Нацполіції В’ячеслава Аброськіна, нелегальна міграція є прибутковим бізнесом, адже вартість незаконного транзиту одного нелегала  через територію України складає близько 3 тис. доларів.

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