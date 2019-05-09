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Пограничники задержали почти 20 нелегальных мигрантов

Новости » Происшествия    09.05.2019 - 22:51
Пограничники задержали почти 20 нелегальных мигрантов
Фото: задержанные мигранты (dpsu.gov.ua)

Пограничники задержали 17 нелегальных мигрантов

В Закарпатской и Львовской области пограничники задержали 17 нелегальных мигрантов, а также их пособников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Сообщается, что в Закарпатской области пограничники отдела "Большой Березный" получили информацию от сотрудников Нацполиции о том, что от города Свалява в направлении города Перечин движется группа нелегальных мигрантов.

"За два часа поисков совместная межведомственная группа в составе пограничников отдела "Большой Березный", сотрудников Национальной и патрульной полиции на окраине с. Турья Пасека задержала четырех украинцев и пятерых незаконных мигрантов без документов, которые ехали четырьмя легковушками украинской регистрации", - заявили пограничники.

Впоследствии с помощью служебной собаки группа пограничников и спецподразделения "КОРД" задержали еще группу из 4 иностранцев, которые также не имели с собой документов, после чего было задержано еще группу из трех нелегалов.

Задержанные сообщили, что они являются гражданами Бангладеш. Их было доставлено до пограничного пункта вместе с переправщиками.

"После установления личностей задержанных, они будут привлечены к админответственности за ч.2 ст.204-1 Куоап. Граждан Украины, которые пытались переправить незаконных мигрантов в Словакию, будет привлечены к уголовной ответственности по ст.332 УКУ", - сообщили пограничники.

Также во Львовской области пограничники на окраине села Грушев задержали автомобиль BMW, где находилось 5 граждан Турции, которые пытались попасть в страны ЕС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине за год разоблачили 249 групп нелегальных мигрантов. По словам первого заместителя председателя Нацполіції Вячеслава Аброськина, нелегальная миграция является прибыльным бизнесом, ведь стоимость незаконного транзита одного нелегала через территорию Украины составляет около 3 тыс. долларов.

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