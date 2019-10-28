Во Львовской области перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

Во Львовской области перевернулся автомобиль, четыре человека пострадали и были госпитализированы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

ДТП произошло 27 октября, около в 16:30, на автодороге вблизи села Тадани Каменка-Бугского района. Водитель автомобиля "ВАЗ", житель села Тадани 1986 года рождения, съехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП 4 человека с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

Полиция открыла уголовное производство.

Напомним, на проспекте Черновола во Львове на остановке общественного транспорта столкнулись две маршрутки, в результате аварии пострадали десять человек.

Также во вторник, 22 октября, в селе Подгайчики Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которой погиб водитель легковушки.

Также РБК-Украина писало, что под Киевом в Броварском районе неизвестные устроили стрельбу после ДТП, в результате чего пострадал мужчина.