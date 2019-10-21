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Во Львове на остановке столкнулись маршрутки, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    21.10.2019 - 11:46
Во Львове на остановке столкнулись маршрутки, есть пострадавшие
Фото: ДТП во Львове (lv.npu.gov.ua)

В результате аварии пострадали не менее десяти человек

На проспекте Черновола во Львове на остановке общественного транспорта столкнулись две маршрутки, в результате аварии пострадали десять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.

Сообщается, что сегодня около 09:20 на проспекте Черновола произошло столкновение двух маршрутных автобусов, один из которых стоял на остановке общественного транспорта. Как предварительно выяснили правоохранители, пострадали десять пассажиров, их диагнозы устанавливаются.

"На месте полиции работает следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - говорится в сообщении.

Во Львове на остановке столкнулись маршрутки, есть пострадавшие

Фото: ДТП во Львове (lv.npu.gov.ua)

Напомним, в Венгрии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, в результате которого пострадали, по меньшей мере, 10 граждан Украины.

Также вчера стало известно, что в Чехии в ДТП пострадали десять украинцев. В частности, автобус, в котором находились 12 пассажиров, слетел с дороги и перевернулся. По некоторым данным, в автобусе находились украинские заробитчане.

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