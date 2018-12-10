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Во Львовской области пассажирский автобус попал в ДТП, есть погибший и раненые

Новости » Происшествия    10.12.2018 - 11:37
Во Львовской области пассажирский автобус попал в ДТП, есть погибший и раненые
Иллюстративное фото (hm.npu.gov.ua)

В результате ДТП один человек погиб, еще 5 ранены

Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием пассажирского автобуса погиб один человек, еще 5 получили травмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации в Facebook.

Как отмечается, авария произошла вчера вечером, 9 декабря, на трассе Т14-10 Броды-Радехов, вблизи с. Станиславчик. Сообщается, что водитель рейсового автобуса Броды-Червоноград, совершая обгон гужевого транспорта, который двигался в попутном направлении, выехал при этом на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 21112, который двигался во встречном направлении. В результате аварии водитель автомобиля ВАЗ погиб на месте происшествия.

Кроме того, за медпомощью обратились 5 пассажиров автобуса. Сейчас причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Во Львовской области пассажирский автобус попал в ДТП, есть погибший и раненые

Как сообщили в облуправлении полиции, по факту аварии открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельницкой области 5 декабря 2018 года пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали шесть человек.

Как писало РБК-Украина, в результате масштабной аварии на западе Польши один человек погиб, еще 19 получили ранения.

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