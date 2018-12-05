У Хмельницькій області пасажирський автобус зіштовхнувся з вантажівкою, є постраждалі

Фото: ДТП у Хмельницькій області (hm.npu.gov.ua)

Аварія сталася вранці 5 грудня поблизу села Прибузьке

У Хмельницькій області сьогодні вранці, 5 грудня 2018 року, пасажирський автобус зіштовхнувся з вантажівкою, внаслідок чого постраждали шість осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області.

Як зазначається, аварія сталася сьогодні близько восьмої години ранку на автодорозі М-12 поблизу села Прибузьке Хмельницького району.

Правоохоронці встановили, що водій, керуючи рейсовим автобусом сполученням Кам’янець-Подільський - Стара Синява, рухаючись в напрямку села Прибузьке, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з припаркованою вантажівкою "Газель 3302".

"6 пасажирів рейсового автобусу отримали травми. Для огляду лікарів і надання необхідної медичної допомоги їх доправили в Хмельницьку обласну клінічну лікарню", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що остаточна кількість потерпілих наразі встановлюється, на місці події працюють правоохоронці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у місті Сватове (Луганська область) сталася масштабна ДТП на мосту, унаслідок якої загинули двоє людей та ще п'ятеро отримали поранення.

Також повідомлялося, що у Запорізькій області у селі Велика Знам'янка водій збив двох дітей, один хлопчик від отриманих травм помер, інший - у лікарні.