Во Львовской области отменят все массовые мероприятия из-за коронавируса

Власти Львовской области рекомендуют отменить все массовые мероприятия из-за угрозы распространения нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во Львовской областной администрации рекомендовала не проводить массовые мероприятия на территории региона в ближайшее время.

"Сегодня мы получили приказ от министерства обеспечить присутствие карет скорой помощи на пунктах пропуска в Шегини, Рава-Русской, Краковце. Машины уже поехали с соответствующими средствами защиты. В аэропорту также есть автомобиль экстренной медицинской помощи, при необходимости будет забирать пациентов в инфекционную больницу. Больница готова к принятию пациентов, а санаторий "Немиров" будет высвобождаться от сегодняшнего дня ", - рассказал и.о. директора департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Андрей Васько.

Напомним, что тесты на коронавирус не обнаружили инфицирования в 48 эвакуированных из китайского Уханя, которые находятся в обсервации на территории медцентра "Новые Санжары".

Ранее сообщалось, что в медцентре "Новые Санжары" завершили отбор проб на коронавирус у всех людей, помещенных на обсервацию, включая медицинский и обслуживающий персонал.