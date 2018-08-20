Во Львовской области осудили инспектора таможни из-за взятки

Инспектора оштрафовали на 17 тыс. гривен

Во Львовской области осудили инспектора таможни за взятку в размере 3 тыс. гривен. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Чиновник требовал деньги за беспрепятственное перемещение запчастей к автомобилям и бытовой технике на таможенную территорию Украины.

"Оперативники Управления защиты экономики Львовской области совместно с прокуратурой области прекратили коррупционную деятельность государственного инспектора отдела таможенного оформления, направленную на незаконное обогащение", - говорится в сообщении.

Суд признал злоумышленницу виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Инспектора оштрафовали на 17 тыс. гривен с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационных, распорядительных и административных функций сроком на 3 года.

Напомним, что Генеральная прокуратура Украины задержала на взятке начальника Главного управления Государственной службы Украины по вопросам труда в Донецкой области.

Чиновник требовал от директора одного из предприятий один миллион гривен, задержали злоумышленника сегодня, 16 августа 2018 года, во время получения части взятки в размере 500 тыс. гривен.

15 августа во Львове сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке в 600 долларов подполковника полиции, который требовал взятку за удаление из базы данных персонально-справочного учета сведений о судимости местного жителя.