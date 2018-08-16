ГПУ задержала на взятке начальника Госслужбы труда Донецкой области

Чиновника задержали во время получения 500 тыс. гривен взятки

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) задержала на взятке начальника Главного управления Государственной службы Украины по вопросам труда в Донецкой области. Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Как отмечается, чиновник требовал от директора одного из предприятий один миллион гривен, задержали злоумышленника сегодня, 16 августа 2018 года, во время получения части взятки в размере 500 тыс. гривен.

"Задокументировано получение неправомерной выгоды начальником Главного управления Государственной службы Украины по вопросам труда в Донецкой области, который требовал от директора одного из предприятий 1 миллион гривен в несколько этапов", - написал Луценко.

Отметим, по информации на сайте Донецкого облуправления Госслужбы труда начальником ведомства является Владимир Шубин.

Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, чиновника задержали на взятке в Краматорске, он требовал 1 млн гривен у предпринимателя за уменьшение суммы начисленного подчиненными ему работниками по результатам проверки штрафа и не проведение в дальнейшем инспекционных посещений указанного предприятия. Сейчас решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении, ему инкриминируют ч.3 ст.368 УК Украины (получение взятки).

Генпрокурор Юрій Луценко: Браслети знайшли хапучі руки Прокурорами Департаменту процесуального керівництва у... Опубліковано Ларисою Сарган Четвер, 16 серпня 2018 р.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Сумской области военная прокуратура задержала старшего оперуполномоченного части Конотопского исправительного центра, который за 10 тыс. гривен пообещал осужденному поспособствовать в условно-досрочном освобождении.

Кроме того, 15 августа во Львове сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке в 600 долларов подполковника полиции, который требовал взятку за удаление из базы данных персонально-справочного учета сведений о судимости местного жителя.