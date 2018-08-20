Інспектора оштрафовано на 17 тис. гривень

У Львівській області засудили інспектора митниці через хабар у розмірі 3 тис. гривень. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Посадовець вимагала кошти за безперешкодне переміщення запчастин до автомобілів та побутової техніки на митну територію України.

"Оперативники Управління захисту економіки Львівщини спільно з прокуратурою області припинили корупційну діяльність державного інспектора відділу митного оформлення, спрямовану на незаконне збагачення", - йдеться у повідомленні.

Суд визнав зловмисницю винною у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Інспектора оштрафовано на 17 тис. гривень з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із виконанням організаційних, розпорядчих та адміністративних функцій терміном на 3 роки.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура України затримала на хабарі начальника Головного управління Державної служби України з питань праці у Донецькій області.

Чиновник вимагав від директора одного з підприємств один мільйон гривень, затримали зловмисника сьогодні, 16 серпня 2018 року, під час отримання частини хабара у розмірі 500 тис. гривень.

Також 15 серпня у Львові співробітники Служби безпеки України затримали на хабарі в 600 доларів підполковника поліції, який вимагав хабар за видалення з бази даних персонально-довідкового обліку відомостей про судимість місцевого жителя.