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У Львівській області зупинився підйомник з туристами: зняли 7 людей, серед них дитина

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Славське, Неділя 30 січня 2022 13:56
У Львівській області зупинився підйомник з туристами: зняли 7 людей, серед них дитина Фото: у Львівській області зупинився підйомник з туристами (dsns.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

На гірськолижному курорті в Славському (Львівська область) сталася зупинка крісельного підйомника на якому перебували туристи. Рятувальники зняли сімох людей, серед них одна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"30 січня близько 12:00 у смт Славське, Стрийського району на горі Тростян сталася зупинка однокрісельного підйомника. Рятувальники за допомогою альпіністського спорядження о 12:45 зняли 7 туристів з підйомника (з них 1 дитина)", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, ніхто з людей внаслідок інциденту не постраждав.

До проведення рятувальних робіт залучалося 15 осіб та 2 одиниці техніки ДСНС.

Фото: у Львівській області зупинився підйомник з туристами (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно, у Закарпатській області зійшла лавина, яка накрила туристів.

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Львівська область ДСНС
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