На Закарпатье туристов накрыла лавина
В воскресенье утром, 23 января, в Закарпатской области сошла лавина. Снег накрыл группу туристов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Telegram.
Информация об инциденте поступила на линию спасателей в 11:31. Как стало известно, лавина сошла около метеостанции Плай в Мукачевском районе. В это время на туристическом маршрутте находилась группа из 9 человек. Снег накрыл пятерых из них.
Отмечают, что туристы откопались самостоятельно. Но один человек пострадал и нуждался в транспортировке.
"Для помощи привлечены горные спасатели с. Н. Ворота и с. Пилипец, всего 10 человек и 3 единицы техники", - говорится в сообщении.
Напомним, на высокогорье Карпат наблюдается ухудшение погодных условий. Температура опустилась до 20 градусов мороза.