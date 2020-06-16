Во Львовской области перевозчики "самовольно" вернулись на маршруты

Во Львовской области частные компании возобновили междугородние и пригородные перевозки пассажиров. Руководство области разрешения не давало, поскольку карантин в регионе был ранее продлен.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

По его словам, решение о возобновлении пассажирских перевозок компании приняли самовольно.

"Перевозчики Львовщины прекратили акцию протеста возле Львовской облгосадминистрации и решили "самовольно" восстановить пригородные и междугородные перевозки", - сообщил Зинкевич.

Вчера перевозчики митинговали под зданием ЛОГА. Представители компаний требовали разрешить осуществлять перевозки людей несмотря на карантин.

"Мы начали потихоньку работать. Видим, что власть не понимает нас и то, что мы будем стоять под стенами ЛОГА - они абсолютно на это не реагируют. Поэтому мы ищем другие пути реализации своих прав на работу", - сообщил Zaxid.net глава Ассоциации перевозчиков Львовской области Иван Велийка.

По его словам, сегодня-завтра перевозчики планируют выпустить на маршруты около 60% парка автобусов.

Напомним, ранее из-за сложной эпидемической ситуации в регионе Львовская область продлила карантин до 19 июня. До этого времени запрещены пригородные и междугородные пассажирские перевозки, работа детсадов, гостиниц и спортивных учреждений.