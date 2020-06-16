У Львівській області перевізники "самовільно" повернулися на маршрути

У Львівській області перевізники відновили міжміські та приміські перевезення пасажирів. Керівництво області дозволу не давало, оскільки карантин в регіоні був продовжений.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

За його словами, рішення про відновлення пасажирських перевезень компанії ухвалили самовільно.

"Перевізники Львівщини припинили акцію протесту біля Львівської облдержадміністрації та вирішили "самовільно" відновити приміські і міжміські перевезення", - повідомив Зінкевич.

Учора перевізники мітингували під будівлею ЛОДА. Представники компаній вимагали дозволити здійснювати перевезення людей попри карантин.

"Ми почали потихеньку працювати. Бачимо, що влада не розуміє нас і те, що ми будемо стояти під стінами ЛОДА - вони абсолютно на це не реагують. Тому ми шукаємо інші шляхи реалізації своїх прав на працю", - повідомив Zaxid.net голова Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка.

За його словами, сьогодні-завтра перевізники планують випустити на маршрути близько 60% парку автобусів.

Нагадаємо, раніше через складну епідемічну ситуацію у регіоні Львівська область продовжила карантин до 19 червня. До цього часу заборонені приміські і міжміські пасажирські перевезення, робота дитсадків, готелів та спортивних закладів.