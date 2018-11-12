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Во Львовской области за неделю заболели корью почти 500 человек

Новости » Общество    12.11.2018 - 16:38
Во Львовской области за неделю заболели корью почти 500 человек
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Среди заболевших 373 детей до 17 лет, большинство из них в возрастной группе от 5 до 9 лет

Во Львовской области 489 человек заболели корью за минувшую неделю. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский областной лабораторный центр.

Сообщается, что среди заболевших 373 детей до 17 лет, большинство из них в возрастной группе от 5 до 9 лет, из них 78% не были вакцинированы. Также отмечается, что госпитализированы 323 человека.

По данным лабораторного центра, за минувшую неделю в области зарегистрированы 10 вспышек заболевания в общеобразовательных школах, из них 55 школ - во Львове. Отметим, что больше всего заболевание распространено в Пустомытовском, Яворовском, Перемышлянском, Жолковском, Стрыйском и Дрогобычском районах.

По данным центра, за минувшую неделю вакцинировались от кори 1 тысяча 308 человек.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения собщили, что темпы распространения заболеваемости корью в Украине могут достичь и превысить худший показатель заболеваемости, который был зафиксирован в Украине в 2006 году.

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