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У Львівській області за тиждень захворіли на кір майже 500 осіб

Новини » Суспільство    12.11.2018 - 16:38
У Львівській області за тиждень захворіли на кір майже 500 осіб
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Серед хворих 373 дітей до 17 років, більшість з них у віковій групі від 5 до 9 років

У Львівській області 489 осіб захворіли на кір за минулу тиждень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівський обласний лабораторний центр.

Повідомляється, що серед хворих 373 дітей до 17 років, більшість з них у віковій групі від 5 до 9 років, з них 78% не були вакциновані. Також наголошується, що госпіталізовані 323 людини.

За даними лабораторного центру, за минулий тиждень в області зареєстровано 10 спалахів захворювання в загальноосвітніх школах, з них 55 шкіл - у Львові. Зазначимо, що найбільше захворювання поширене у Пустомитівському, Яворівському, Перемишлянському, Жовківському, Стрийському та Дрогобицькому районах.

За даними центру, за минулий тиждень щеплено від кору 1 тисяча 308 чоловік.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що темпи поширення захворюваності на кір в Україні можуть досягти і перевищити найгірший показник захворюваності, який був зафіксований в Україні в 2006 році.

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