Заболеваемость корью в Украине может превысить антирекорд 2006 года, - Минздрав

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В Украине корью заболели уже более 36 тыс. людей

Темпы распространения заболеваемости корью в Украине могут достичь и превысить худший показатель заболеваемости, который был зафиксирован в Украине в 2006 году. Тогда болезнь обнаружили у более 42 тысяч человек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Отмечается, что с начала 2018 года в Украине корью заболели уже 36 455 человек - 14 111 взрослых и 22 344 ребенка. Наибольший показатель заболеваемости, который был зафиксирован в Украине от начала независимости, - 42 тыс. 724 больных. Это было в 2006 году.

В Центре отмечают, что если уровень заболеваемости останется на таком же уровне, к концу года количество больных корью может превысить этот показатель.

"Лекарств от кори не существует, единственный способ защититься от этого заболевания - вакцинация. Сейчас в Украине достаточно вакцин для проведения плановой и усиленной иммунизации против кори", - добавили в Минздраве.

В Центре добавляют, что наибольший прирост заболеваемости корью наблюдается именно в тех областях, где низкий уровень вакцинации. Это Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская области.

В целом в течение 44 недели 2018 года корью заболело 1 246 человек - 359 взрослых и 887 детей. Это на 5,5% меньше предыдущей недели. Всего, по данным Минздрава, с начала года от осложнений кори умерли 15 человек - 11 детей и четверо взрослых.

Напомним, недавно в Польше обнаружили заболевания корью в четырех граждан Украины, которые приехали на заработки. Случай произошел в крупной производственной компании в Квидзинском повяте Поморского воеводства.