У Львівській області мікроавтобус зіткнувся з легковиком, є постраждалі

Постраждали пасажири мікроавтобуса, а також водій і пасажирка легковика

В місті Радехів Львівської області сталася дорожньо-транспортна пригода, зіткнувся мікроавтобус та легковик, в результаті чого травмувалося шестеро людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, зіткнулися автомобілі Skoda Fabia, за кермом якого був 32-річний водій, і мікроавтобус Mercedes Sprinter під керуванням 70-річного місцевого жителя.

"У результаті зіткнення тілесні ушкодження отримали четверо пасажирів мікроавтобуса, всі жителі району віком 26, 31, 47 і 50 років, а також водій та 50-річна пасажирка легковика", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Обставини аварії ще встановлюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під рівним у ДТП з вантажівкою загинула людина, серед потерпілих також виявилась дитина.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одеській області в результаті зіткнення автомобіля "ВАЗ" з "Opel Astra" ввечері 6 жовтня одна людина загинула і четверо постраждали, в тому числі - дві дитини.