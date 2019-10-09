ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Львівській області мікроавтобус зіткнувся з легковиком, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    09.10.2019 - 10:26
У Львівській області мікроавтобус зіткнувся з легковиком, є постраждалі

Постраждали пасажири мікроавтобуса, а також водій і пасажирка легковика

В місті Радехів Львівської області сталася дорожньо-транспортна пригода, зіткнувся мікроавтобус та легковик, в результаті чого травмувалося шестеро людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, зіткнулися автомобілі Skoda Fabia, за кермом якого був 32-річний водій, і мікроавтобус Mercedes Sprinter під керуванням 70-річного місцевого жителя.

"У результаті зіткнення тілесні ушкодження отримали четверо пасажирів мікроавтобуса, всі жителі району віком 26, 31, 47 і 50 років, а також водій та 50-річна пасажирка легковика", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Обставини аварії ще встановлюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під рівним у ДТП з вантажівкою загинула людина, серед потерпілих також виявилась дитина.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одеській області в результаті зіткнення автомобіля "ВАЗ" з "Opel Astra" ввечері 6 жовтня одна людина загинула і четверо постраждали, в тому числі - дві дитини.

З'явилося відео з місця ДТП в Миколаївській області, в якій загинули офіцери поліції У Запорізькій області сталося потрійне ДТП, є загиблі
Новини України ДТПЛьвовская область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся