Во Львовской области курсант совершил смертельное ДТП

В Сокальском районе Львовской области курсант университета внутренних дел на автомобиле сбил двух пешеходов, в результате чего один из них погиб и еще один пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госбюро расследований.

Сообщается, что курсант на автомобиле сбил двух пешеходов. По данным следствия, парень не справился с управлением и врезался в припаркованный вдоль дороги автомобиль, после чего его машину отбросило на встречную полосу, на которой находились парень и девушка. Парня доставили в реанимационное отделение в состоянии комы, а девушка погибла на месте.

Вероятного виновника ДТП также доставили в больницу с травмами. На данный момент врачи не допускают к нему следователей. По факту ДТП открыто уголовное дело за нарушение ПДД с летальным исходом.

Фото: место ДТП во Львовской области (dbr.gov.ua)

Напомним, сегодня в Краматорске Донецкой области автомобиль с военными протаранил маршрутку, в результате инцидента погиб один из военнослужащих. Также сообщалось о двух пострадавших в этой аварии.