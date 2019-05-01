В Краматорске авто с военными протаранило маршрутку, есть погибший

Фото: ДТП в Краматорске (obs.in.ua)

В результате ДТП в Краматорске погиб военнослужащий

В Краматорске Донецкой области автомобиль с военными протаранил маршрутку, в результате инцидента погиб один из военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание obs.in.ua.

Сообщается, что инцидент произошел на пересечении улиц Гампера и Тихого. Автомобиль ВАЗ 2115 с военнослужащими врезался в заднюю часть маршрутки. В результате один из военных, который был на переднем пассажирском сидении, погиб, водитель и второй пассажир получили тяжелые травмы.

Также сообщается, что пассажиры маршрутки не пострадали.

Напомним, в феврале в Черкасской области грузовик Вооруженных сил Украины с боеприпасами слетел в кювет. Причиной ДТП стал гражданский автомобиль, водитель которого попытался вклиниться в колонну, из-за чего военный за рулем грузовика потерял управление на скользкой дороге. В результате происшествия никто не пострадал.

До этого в ДТП в Херсонской области погиб военный, еще трое оказались в реанимации. В частности, у военного "Урала" при движении открылся капот, и он резко затормозил. В это время водитель КамАЗа врезался в него сзади.