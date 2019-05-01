ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во Львовской области курсант совершил смертельное ДТП

Новости » Происшествия    01.05.2019 - 15:11
Во Львовской области курсант совершил смертельное ДТП
Фото: место ДТП во Львовской области (dbr.gov.ua)

В результате ДТП погибла девушка, еще один пострадавший в коме

В Сокальском районе Львовской области курсант университета внутренних дел на автомобиле сбил двух пешеходов, в результате чего один из них погиб и еще один пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госбюро расследований.

Сообщается, что курсант на автомобиле сбил двух пешеходов. По данным следствия, парень не справился с управлением и врезался в припаркованный вдоль дороги автомобиль, после чего его машину отбросило на встречную полосу, на которой находились парень и девушка. Парня доставили в реанимационное отделение в состоянии комы, а девушка погибла на месте.

Вероятного виновника ДТП также доставили в больницу с травмами. На данный момент врачи не допускают к нему следователей. По факту ДТП открыто уголовное дело за нарушение ПДД с летальным исходом.

 

Фото: место ДТП во Львовской области (dbr.gov.ua)

Напомним, сегодня в Краматорске Донецкой области автомобиль с военными протаранил маршрутку, в результате инцидента погиб один из военнослужащих. Также сообщалось о двух пострадавших в этой аварии.

 

МИД уточнил число пострадавших в ДТП в России
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины ЛьвовДТПЛьвовская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь