У Львівській області курсант скоїв смертельну ДТП

Фото: місце ДТП у Львівській області dbr.gov.ua)

В результаті ДТП загинула дівчина, ще один постраждалий у комі

У Сокальському районі Львівської області курсант університету внутрішніх справ на автомобілі збив двох пішоходів, в результаті чого один з них загинув, ще один постраждав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держбюро розслідувань.

Повідомляється, що курсант на автомобілі збив двох пішоходів. За даними слідства, хлопець не впорався з керуванням і врізався в припаркований вздовж дороги автомобіль, після чого його машину відкинуло на зустрічну смугу, на якій були хлопець і дівчина. Хлопця доставили до реанімаційного відділення у стані коми, а дівчина загинула на місці.

Ймовірного винуватця ДТП також доставили в лікарню з травмами. На даний момент лікарі не допускають до нього слідчих. За фактом ДТП відкрито кримінальну справу за порушення ПДР з летальним наслідком.

Фото: місце ДТП у Львівській області dbr.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні в Краматорську Донецької області автомобіль з військовими протаранив маршрутку, в результаті інциденту загинув один з військовослужбовців. Також повідомлялося про двох постраждалих у цій аварії.