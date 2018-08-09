У Львівській області згоріло 20 000 кв. м поля

Пожежу ліквідовано

У Львівській області у Пустомитівському районі сталося масштабне займання стерні. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, пожежа сталась у селі Гаї на відкритій території. Пожежу було локалізовано о 21 годині вечора, а ліквідовано - о 21 годині 15 хвилин.

Фото: у Львівській області сталося масштабне займання стерні

"Вогнем знищено стерню на площі 20 000 кв.м", - йдеться у повідомленні.

До ліквідації пожежі залучили 13 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причина виникнення горіння встановлюється.

Нагадаємо, що вчора, 8 серпня, у Чернігові загорілася маршрутка з пасажирами.

Також раніше повідомлялось, що у Харківській області на ходу загорівся автомобіль, внаслідок чого постраждали дві людини.

Додамо, що у Харківській області зіткнулися автомобіль Fiat і мотоцикл Agusta, внаслідок аварії загинули дві людини. 34-річний пасажир мотоцикла загинув на місці. 23-річний водій мотоцикла був госпіталізований в реанімаційне відділення Зміївської районної лікарні, однак від отриманих травм чоловік помер.