В Харьковской области столкнулись автомобиль и мотоцикл, двое погибших

Авария произошла 8 августа в городе Змиев

В Харьковской области столкнулись автомобиль Fiat и мотоцикл Agusta, в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщается, что авария произошла 8 августа около 10:00 в городе Змиев.

По предварительным данным, на автодороге Харьков - Змиев произошло столкновение автомобиля Fiat и мотоцикла Agusta.

В результате ДТП 34-летний пассажир мотоцикла погиб на месте. 23-летний водитель мотоцикла был госпитализирован в реанимационное отделение Змиевской районной больницы, однако от полученных травм мужчина скончался.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Фото (facebook.com/police.kharkov)

Напомним, как писало РБК-Украина, годовая смертность от дорожно-транспортных происшествий в Украине составляет 413 человек на миллион автомобилей.