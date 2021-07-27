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У Львівській області двоє дітей потрапили в лікарні через укус змії

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Вівторок 27 липня 2021 11:06
У Львівській області двоє дітей потрапили в лікарні через укус змії Фото: у Львівській області через укус змії госпіталізували двох дітей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Львівській області госпіталізували двох дітей. Їх вкусила змія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Так, 26 липня о 12:28 надійшло повідомлення, що в реанімаційне відділення Турківської центральної районної лікарні поступила дівчинка, 2011 року народження, жителька села Верхня Яблунька Самбірського району з діагнозом - укус змії в гомілково-ступневий суглоб лівої ноги. Стан потерпілої - середньої важкості.

Цього ж дня о 19:30 до рятувальників надійшло повідомлення, що у приймальне відділення Яворівської центральної районної лікарні поступив хлопець, 2005 року народження, житель села Рогізно Яворівського району, з діагнозом – укус змії пальця правої стопи. Стан потерпілого – середньої важкості.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я розказали, що робити при укусі змії.

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