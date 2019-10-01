ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Львівській області в ДТП постраждали 5 людей

Новини » Надзвичайні події    01.10.2019 - 11:59
У Львівській області в ДТП постраждали 5 людей
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Внаслідок ДТП двоє водіїв та троє пасажирів, серед яких шестирічний хлопчик, госпіталізовані

У Львівській області зіткнулись два автомобіля, в результаті чого постраждали 5 людей, серед яких дитина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-служба поліції області.

Аварія сталась біля міста Новояворівськ на трасі Львів - Краковець 30 вересня близько 21:10. Зіткнулись "ВАЗ 21099" під керуванням 46-річного жителя селища Немирів та "Фольксваген Пасат", за кермом якого перебував 30-річний місцевий мешканець.

"Внаслідок ДТП двоє водіїв та троє пасажирів, серед яких шестирічний хлопчик, госпіталізовані з тілесними ушкодженнями", - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, у понеділок, 30 вересня, у столиці на вулиці Вацлава Гавела автомобіль врізався у трамвай, внаслідок чого був паралізований рух на трамвайних коліях. На Вацлава Гавела, 52, відразу між двох трамваїв намагався проскочити водій автомобіля.

Також РБК-Україна писало, що в Києві на парковці ТРЦ Lavina водій не впорався з керуванням і збив двох пішоходів. Крім того, чоловік також врізався в три припарковані автомобілі.

У Києві автомобіль зіткнувся з трамваєм, паралізовано рух В Сумах водій в'їхав в електроопору, постраждали двоє дітей
Новини України ЛьвівДТПЛьвовская областьпреступления
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся