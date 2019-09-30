В Киеве автомобиль столкнулся с трамваем, парализовано движение

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Водитель пытался проехать между двумя трамваями

В понедельник, 30 сентября, в столице на улице Вацлава Гавела автомобиль врезался в трамвай, в результате чего было парализовано движение на трамвайных путях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Отмечается, что водитель пробовал проехать между двух трамваев, но совершил столкновение с одним из них.

"На Вацлава Гавела, 52, сразу между двух трамваев пытался проскочить водитель легковушки. Теперь, в результате ДТП, трамваи стоят в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

На Вацлава Гавела, 52, одразу поміж двох трамваїв намагався проскочити водій легковика. Ну, не вийшло. Тепер, в результаті #ДТП, трамваї стоять в обох напрямках. Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 30 вересня 2019 р.

Напомним, 30 сентября в Сумах водитель автомобиля въехал в электроопору, в результате чего пострадали четверо людей, двое из них - дети. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве на парковке ТРЦ Lavina водитель не справился с управлением и сбил двух мимо проходящих пешеходов. Кроме того, мужчина также врезался в три припаркованных автомобиля.

Также сообщалось, что в Павлограде работник уголовного розыска местной полиции устроил аварию. Он не находился в то время на службе. В результате ДТП пострадали 3 человека.