ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве автомобиль столкнулся с трамваем, парализовано движение

Новости » Происшествия    30.09.2019 - 19:43
В Киеве автомобиль столкнулся с трамваем, парализовано движение
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Водитель пытался проехать между двумя трамваями

В понедельник, 30 сентября, в столице на улице Вацлава Гавела автомобиль врезался в трамвай, в результате чего было парализовано движение на трамвайных путях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Отмечается, что водитель пробовал проехать между двух трамваев, но совершил столкновение с одним из них.

"На Вацлава Гавела, 52, сразу между двух трамваев пытался проскочить водитель легковушки. Теперь, в результате ДТП, трамваи стоят в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

На Вацлава Гавела, 52, одразу поміж двох трамваїв намагався проскочити водій легковика. Ну, не вийшло. Тепер, в результаті #ДТП, трамваї стоять в обох напрямках.

Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 30 вересня 2019 р.

Напомним, 30 сентября в Сумах водитель автомобиля въехал в электроопору, в результате чего пострадали четверо людей, двое из них - дети. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве на парковке ТРЦ Lavina водитель не справился с управлением и сбил двух мимо проходящих пешеходов. Кроме того, мужчина также врезался в три припаркованных автомобиля.

Также сообщалось, что в Павлограде работник уголовного розыска местной полиции устроил аварию. Он не находился в то время на службе. В результате ДТП пострадали 3 человека.

Киев сковали пробки: карта В Киеве массово перекроют движение транспорта из-за марафона
Новости Украины КиевДТП
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь