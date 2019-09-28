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В Киеве на парковке ТРЦ водитель сбил двух людей

Новости » Происшествия    28.09.2019 - 12:11
В Киеве на парковке ТРЦ водитель сбил двух людей

Также он протаранил несколько автомобилей

В ночь на 28 сентября, на парковке торгово-развлекательного центра Lavina в Киеве водитель сбил двух людей и протаранил три автомобиля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

Отмечается, что ситуация произошла около 23:30, после того как группа людей решила устроить гонки на парковке ТРЦ. Один из водителей не справился с управлением и сбил двух мимо проходящих пешеходов. Кроме того, мужчина также врезался в три припаркованных автомобиля.

Пострадавших пешеходов с тяжелыми травмами госпитализировали медики. Также травмы получил виновник случившегося.

По сообщениям очевидцев, водителю на вид был меньше 18 лет и он находился в состоянии алкогольного опьянения. На место прибыли патрульные, а также следственно-оперативная группа.

Напомним, ночью 27 сентября в Донецкой области произошло ДТП, в результате которого погиб один человек и еще двое пострадали. авария произошла около полуночи в центральном районе города Мариуполь.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Тернополе на дамбе сбили мотоциклиста. В результате аварии погиб 17-летний парень и госпитализирован 20-летний. Мотоцикл с водителем и пассажиром пролетел почти 120 метров после столкновения.

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