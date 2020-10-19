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У Львівській області в ДТП загинули троє людей

Львівська область, Понеділок 19 жовтня 2020 15:19
У Львівській області в ДТП загинули троє людей
Фото: місце ДТП (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

У Львівській області сталося ДТП з чотирма автомобілями. В результаті події троє людей загинули.

Про це повідомляє Національна поліція у Львівській області.

В понеділок вранці на дорозі "Київ - Чоп" зіткнулися авто "ВАЗ-2109", "Опель Астра", "Мазда" та "Сітроен". Від травм на місці загинули водій та пасажир "ВАЗ", а пасажир автомобіля "Сітроен" помер по дорозі в лікарню.

Поліція продовжує встановлювати обставини аварії.

Нагадаємо, в п'ятницю в Шевченківському районі Запоріжжя сталася ДТП, в якій маршрутне таксі зіткнулося з легковим автомобілем. В результаті події постраждали троє людей.

Також минулого тижня у Запоріжжі в ДТП загинув водій однієї з машин, четверо осіб постраждали.

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