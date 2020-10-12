В Запорожье в ДТП погиб водитель, четверо человек пострадали

Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)

В Запорожье произошло ДТП, в котором столкнулись два легковых автомобиля. В результате инцидента один из водителей погиб, а еще четверо человек пострадали.

Об этом сообщает Национальная полиция.

В субботу на трассе "Борисполь - Мариуполь" на подъезде к городу женщина-водитель "Renault" при повороте не позволила проехать "ВАЗу", у которого было преимущество проезда, из-за чего и произошло столкновение машин.

Водитель "ВАЗа" 1994 года рождения умер на месте. Трое его пассажиров - женщина 1984 года рождения, мужина 1989 г.р. и мальчик 2006 г.р., а также водитель "Renault" доставлены с травмами в больницы города.

Полиция открыла уголовное дело по ч.2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителем) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в ночь на 10 октября в Одесской области произошла автомобильная авария с участием грузовика MAN и легкового автомобиля Volkswagen Golf. В результате пострадали два человека, среди которых ребенок, а также погиб водитель легковушки.

Кроме этого, ранее под Николаевом на трассе Одесса - Мелитополь - Новоазовск произошла авария с участием пяти фур и двух легковых автомобилей.