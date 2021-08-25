Во Львовской области в ДТП погибли три человека и еще шесть ранены

Во Львовской области в селе Пепле Дрогобычского района произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате погибли три человека и травмированы еще шесть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

Авария произошла 24 августа в 23:05 на автодороге Т-14-15 "Мостиска-Самбор-Борислав". Столкнулись два легковых автомобиля с последующим возгоранием одного.

"В результате ДТП погибли 3 человека (из них 1 ребенок, 2005 г. р.) и травмированы 6 человек (из них 1 ребенок, 2004 г. р.), которые с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

К тушению и деблокированию привлекалось 12 человек и три единицы техники ГСЧС.